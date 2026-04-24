சூரியின் மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு! சிறப்பு விடியோ!

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விடுதலை, கருடன், மாமன் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “மண்டாடி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார்.
இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில், மீனவர்களின் வாழ்க்கையையும், படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்துடன், நடிகர்கள் சத்யராஜ், சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், மிதுன் ஜெய்சங்கர், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன், ஸ்டன்ட் சிவா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை எல்ரெட் குமார் தயாரித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், மண்டாடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவித்து வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 24) மாலை சிறப்பு விடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.
Summary
filming of the movie "Mandadi," starring actor Soori as the lead, has been completed.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மண்டாடி தமிழ்ப் புத்தாண்டு போஸ்டர்!
சூரிக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ?
2015 சென்னை வெள்ளத்தைப் படமாக்கும் ரவிக்குமார்?
கர புதிய போஸ்டர்!
வீடியோக்கள்
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
தினமணி செய்திச் சேவை
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
தினமணி செய்திச் சேவை
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை