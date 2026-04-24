சூரியின் மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு! சிறப்பு விடியோ!

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடிக்கும் “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது குறித்து...

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 4:28 pm

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள “மண்டாடி” திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விடுதலை, கருடன், மாமன் ஆகிய படங்களைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “மண்டாடி”. இப்படத்தை, இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையில், மீனவர்களின் வாழ்க்கையையும், படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்துடன், நடிகர்கள் சத்யராஜ், சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், மிதுன் ஜெய்சங்கர், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன், ஸ்டன்ட் சிவா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை எல்ரெட் குமார் தயாரித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், மண்டாடி திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவித்து வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 24) மாலை சிறப்பு விடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

filming of the movie "Mandadi," starring actor Soori as the lead, has been completed.

