ஏப்.26-ல் சூர்யாவின் கருப்பு இசை வெளியீட்டு விழா!

நடிகர் சூர்யாவின் கருப்பு திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் ஏப். 26 ஆம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிப்பு...

கருப்பு போஸ்டர் - X | RJ Balaji

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 3:54 pm

நடிகர் சூர்யா நாயகனாக நடித்த “கருப்பு” திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா வரும் ஏப். 27 ஆம் தேதி நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி மற்றும் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான புதிய படம் “கருப்பு”. நடிகர் சூர்யா வழக்கறிஞராக நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

நடிகை த்ரிஷா நாயகியாக நடித்துள்ள இப்படத்தின் டீசர் மற்றும் 3 பாடல்கள் வெளியாகி நல்ல வரவேற்ப்பைப் பெற்ற நிலையில், வரும் மே 14 அன்று கருப்பு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், கருப்பு படத்தின் இசைவெளியீட்டு விழா வரும் ஏப். 27 ஆம் தேதி மதுரையில் உள்ள சோலைமலை பொறியியல் கல்லூரியில் நடைபெறும் என படக்குழுவினர் வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 24) மாலை அறிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, இப்படம் கருப்புசாமியை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால் மதுரையில் இசைவெளியீட்டு விழா நடத்தப்படுவதாகத் தகவல்கள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Surya's Karuppu audio launch ceremony for the film will take place on April 27th.

