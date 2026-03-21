கர புதிய போஸ்டர்!

நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான கர திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் இயக்குநர் விக்னேஷ் ராஜா கூட்டணியில் உருவான திரைப்படம் கர. 90-களில் நடக்கும் வங்கிக்கொள்ளை கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதில், நாயகியாக மமிதா பைஜுவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் ஜெயராம் உள்ளிட்டோரும் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தை ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. கையில் துப்பாக்கியுடன் தனுஷ் அமர்ந்திருக்கும் இப்படம் முழுமையான ஆக்சன் பாணியில் ப்படமாக இருக்கலாம் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், இதில் இப்படம் பான் இந்திய வெளியீடாகத் திரைக்கு வருவதையும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
