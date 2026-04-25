Dinamani
சின்ன மருமகள் தொடரில் இணைந்த சுஜிதா!

சின்ன மருமகள் தொடரில் இணைந்த சுஜிதா குறித்து...

News image

சின்ன மருமகள் தொடரில் ஸ்வேதா, சுஜிதா. - படம்: விஜய் டிவி/ யூடியூப்

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 11:20 am

தினமணி செய்திச் சேவை

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் சின்ன மருமகள் தொடரில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பிரபலம் நடிகை சுஜிதா இணைந்துள்ளார்.

விஜய் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் தொடர் சின்ன மருமகள்.

மருத்துவராகும் கனவோடு திருமண வாழ்க்கையில் சிக்கியுள்ள, தமிழ்செல்வியின் கதையை சொல்லும், "சின்ன மருமகள்" தொடர், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

டிஆர்பியிலும் முன்னணியில் உள்ள சின்ன மருமகள் தொடர், ஸ்வாரசியத்துடனும் விறுவிறுப்புடனும் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

இந்த நிலையில், சின்ன மருமகள் தொடரில் நடிகை சுஜிதா இணைந்துள்ளார். இவர் இந்தத் தொடரில் வழக்குரைஞர் பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

நடிகை சுஜிதா, சின்ன மருமகள் தொடரில் நடிக்கவுள்ளது, கதையில் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவரின் வருகை தொடருக்கு கூடுதல் பலமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்த சுஜிதா, கெளரி தொடரில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார்.

தொடர்ந்து, ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகிவரும் சின்னஞ்சிறு கிளியே தொடரில் நடித்து வருகிறார். மேலும், சமையல் எக்ஸ்பரஸ் என்ற சமையல் நிகழ்ச்சியிலும் நடிகை சுஜிதா பங்கேற்று இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Actress Sujitha, a popular figure from Pandian Stores, has joined the cast of the series Chinna Marumagal, currently airing on Vijay TV.

தொடர்புடையது

மகாநதி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

தெலுங்கு தொடரில் நாயகியாகும் தமிழ் சீரியல் நடிகை!

கெளரி தொடரில் ரோஜா தொடர் நடிகை!

500 நாள்களை நிறைவு செய்த மதிய நேர சீரியல்!

கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
