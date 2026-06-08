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ப்ரீத்தி ஷர்மாவின் புதிய தொடர் சாமந்தி!

ப்ரீத்தி ஷர்மாவின் புதிய தொடர் குறித்து...

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சாமந்தி தொடர் - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 2:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ப்ரீத்தி ஷர்மா பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் புதிய தொடரின் முன்னோட்டக் காட்சி வெளியாகியுள்ளது.

சித்தி - 2 தொடரில் வெண்பா பாத்திரத்தில் நடித்து ரசிகர்கள் மனங்களைக் கவர்ந்தவர் நடிகை ப்ரீத்தி ஷர்மா. இவர் தமிழ், தெலுங்கு மொழி தொடர்களில் நடித்து வருகிறார்.

இவர், சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான மலர் தொடரில் நடித்திருந்தார். பின்னர், தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகினார்.

ஜீ தெலுங்கு தொலைக்காட்சியில் இவர் நடித்திருந்த பத்மதி சந்தியாராகம் தொடர், தெலுங்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து, ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகவுள்ள புதிய தொடரில் ப்ரீத்தி ஷர்மா நடிக்கிறார். இந்தத் தொடருக்கு சாமந்தி எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்தத் தொடரில், விஷ்வா, ஷமிதா, சுர்ஜித் ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். சரிகம நிறுவனம் இந்தத் தொடரை தயாரிக்கிறது.

சாமந்தி தொடரின் ஒளிபரப்பு தேதி, நேரம் தொடர்பான தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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