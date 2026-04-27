பக்தித் தொடரில் நடிக்கும் விஜய் பட நாயகி!

விஜய், அஜித் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்களுக்கு நாயகியாக நடித்து கவனம் பெற்ற நடிகை சங்கவி, பக்தித் தொடர் மூலம் மீண்டும் சின்ன திரையில் நுழைகிறார்.
நடிகர் அஜித்தின் அமராவதி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான சங்கவி, ரசிகன், நாட்டாமை, மன்னவா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார்.
விஜய்யுடன் நடிகர் சங்கவி நடித்த கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை திரைப்படம், இருவரின் திரையுலகப் பயணத்தில் முக்கிய மைல் கல்லாக அமைந்தது. இவர், தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் கன்னட மொழிகளில் 90-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சின்ன திரையில் கோகுலத்தில் சீதை தொடர் மூலம் அறிமுகமான சங்கவி, காலபைரவன், தாய் வீடு உள்ளிட்ட பல தொடர்களில் நடித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், பாளையத்து அம்மன் என்ற தொடரின் மூலம் சங்கவி மீண்டும் சின்ன திரையில் நடிக்கவுள்ளார். இந்தத் தொடரில், ஹரிபிரியாவுடன் இணைந்து முக்கிய பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.
மேலும், இந்தத் தொடரில் கமலேஷ், அனு மோகன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கவுள்ளனர். பக்தித் தொடர்களுக்கு இல்லத்தரசிகளிடையே நல்ல வரவேற்பு இருப்பதால், பாளையத்து அம்மன் தொடர் குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.
மேலும், பாளையத்து அம்மன் தொடர் குறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Actress Sangavi, who garnered attention by starring as the female lead alongside top actors such as Vijay and Ajith, is making a comeback to the small screen through a devotional series.
