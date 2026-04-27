காஜல் அகர்வாலின் 'தி இந்தியா ஸ்டோரி' ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகை காஜல் அகர்வாலில் நடித்துள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரபூர்வமாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
சேத்தன் டி.கே. இயக்கத்தில் தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தில் காஜல் அகர்வால் மற்றும் ஸ்ரேயஸ் தல்படே ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தை சாகர் பி. ஷிண்டே தயாரித்து எழுதியுள்ளார்.
பூச்சிக்கொல்லி விவசாயம், ரசாயனங்களில் தவறான பயன்பாடு தொடர்பான ஊழல் மற்றும் அதன் விளைவுகளை தி இந்தியா ஸ்டோரி விளக்குகிறது.
2025 ஜனவரியில் தொடங்கப்பட்ட தி இந்தியா ஸ்டோரி, வரும் ஜூலை 24 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
படத்தின் அறிவிப்பு குறித்த பதிவில், நஞ்சு வயல்களில் மட்டும் இல்லை, அது மௌனத்திலும் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
இந்தப் படம் தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி ஆகிய 3 மொழிகளிலும் வெளியாகிறது.
Kajal Aggarwal and Shreyas Talpade's 'The India Story' to be out on July 24
