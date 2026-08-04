Dinamani
சிறையில் அடைத்தால் பேரவையில் பேசமாட்டோமா? ஜாமீனில் விடுதலையான மார்க்கண்டேயன் கேள்விவைகோ புத்தகத்தை வெளியிட்ட ராகுல்! இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களுடன் தவெக அமைச்சர்!சட்டப்பேரவைக்கு வரக்கூடாது என உதயநிதி பேசியிருப்பார்: அமைச்சர் அருண்ராஜ்உதயநிதியை இன்றே விடுவிக்க வேண்டும்! சென்னை உயர் நீதிமன்றம்!எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கைது நடவடிக்கையில் சந்தேகம்: எடப்பாடி பழனிசாமிஉதயநிதியை அவசரமாக கைது செய்தது ஏன்? அன்புமணி கண்டனம்!உதயநிதி கைது! தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக போராட்டம்!உதயநிதி கைது: தேனியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ஓபிஎஸ் கைது!எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கைது! தஞ்சை அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கைது!உதயநிதியை அழைத்துச் செல்லும் வாகனத்தை மறித்து திமுகவினர் போராட்டம்!உதயநிதி விவகாரம்: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர முறையீடு!
/
செய்திகள்

ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய ரொமான்டிக் படங்கள்!

ஓடிடியில் காண வேண்டிய ரொமான்டிக் திரைப்படங்கள் குறித்து....

News image

ஓடிடியில் பார்க்க வேண்டிய ரொமான்டிக் படங்கள்! - படம்: எக்ஸ்

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 4:27 pm IST
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 4:27 pm IST

ஓடிடி தளங்களில் காண வேண்டிய காதல் திரைப்படங்கள் என்னென்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.

1சீதா ராமம்

Listicle image

துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் வெளியான சீதா ராமம் திரைப்படம், அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

இந்தப் படத்தில் துல்கர் சல்மானுக்கு ஜோடியாக மிருணாள் தாக்குர் நடிக்க, ராஷ்மிகா முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ளார். ஹனு ராகவபுடி இந்தப் படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

2லவ் டுடே

Listicle image

பொழுதுபோக்கு காதல் திரைப்படமான லவ் டுடே படத்தில் பிரதான பாத்திரங்களில் பிரதீப் ரங்கநாதன், இவானா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மேலும், சத்யராஜ், ராதிகா சரத்குமார், யோகி பாபு உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

3வித் லவ்

Listicle image

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் வித் லவ்.

இந்தத் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி மொழிகளில் காணலாம்.

4மாயநதி

Listicle image

ஆஷிக் அபு இயக்கத்தில் வெளியாகி, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற காதல் திரைப்படம் மாயநதி. இந்தப் படத்தில் டொவினோ தாமஸ், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, ஹரிஷ் உத்தமன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தத் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.

5ஓ காதல் கண்மணி

Listicle image

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், நித்யா மெனன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான காதல் திரைப்படம் ஓ காதல் கண்மணி.

இந்தப் படத்தை ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் மற்றும் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளங்களில் பார்த்து மகிழலாம்.

6கீதா கோவிந்தம்

Listicle image

பரசுராம் இயக்கத்தில், விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் வெளியான காதல் கலந்த நகைச்சுவைத் திரைப்படம் கீதா கோவிந்தம்.

கோபி சுந்தர் இசையமைப்பில் வெளியான "இன்கேம் இன்கேம் காவாலே" பாடல் பட்டிதொட்டியெங்கும் பரவியது. இந்தப்படம் ஜீ5 மற்றும் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரில் காணக் கிடைக்கிறது.

7காதலிக்க நேரமில்லை

Listicle image

கிருத்திகா உதயநிதி இயக்கத்தில், ரவி மோகன் மற்றும் நித்யா மெனன் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் காதலிக்க நேரமில்லை.

இந்தப் படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளில் பார்க்கலாம்.

8லவ் ஓ லவ்

லவ் ஓ லவ் போஸ்டர்

லவ் ஓ லவ் போஸ்டர்

படம் - எக்ஸ்

தனுஷின் சகோதரியின் மகன் பவிஷ் நடிப்பில் உருவான புதிய திரைப்படம் லவ் ஓ லவ். இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படத்தில் நாயகியாக நாகா துர்கா நடித்துள்ளார்.

இந்தத் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

9எல்ஐகே

Listicle image

விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் பிரதீப் ரங்கநாதன், கிருத்தி ஷெட்டி, சீமான் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் எல்ஐகே.

இந்தப் படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

10லவ் மேரேஜ் 

Listicle image

அறிமுக இயக்குநர் ஷண்முக பிரியன் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு, சுஸ்மிதா பட், மீனாக்‌ஷி தினேஷ், ரமேஷ் திலக் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் லவ் மேரேஜ்.

இந்தத் திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

Summary

Let's take a look at the romantic movies worth watching on OTT platforms.

கட்டா குஸ்தி - 2! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 6)

கட்டா குஸ்தி - 2! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 6)

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கட்டா குஸ்தி - 2! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 6)

கட்டா குஸ்தி - 2! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 31 - ஆகஸ்ட் 6)

ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கும் மனதை இதமாக்கும் ஃபீல் குட் படங்கள்!

ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கும் மனதை இதமாக்கும் ஃபீல் குட் படங்கள்!

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

கான் சிட்டி! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 24 - 30)

கான் சிட்டி! இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியாகும் படங்கள்! (ஜூலை 24 - 30)

விடியோக்கள்

உதயநிதியை இளைய கலைஞர் ஆக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்! | R.S. Bharathi | DMK | TVK

உதயநிதியை இளைய கலைஞர் ஆக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்! | R.S. Bharathi | DMK | TVK

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது! பரபரப்பான நிமிடங்கள்! | TVK | DMK

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது! பரபரப்பான நிமிடங்கள்! | TVK | DMK