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தி ஒன் ரூல் - விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் புதிய பாடல் வெளியீடு!

விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் புதிய பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர்...

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நடிகர் சூர்யா

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 1:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்பட புதிய பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் வருகிற ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து வெளியாகும் படமென்பதால் சூர்யா ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா கோவையில் பெரியளவில் நடைபெற்றது. இதில் நடிகர் சூர்யா உள்பட படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர். அங்கு, ஜிவி பிரகாஷ் இப்படத்தின் பாடல்களைப் பாடினார்.

இந்த நிலையில், விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸில் இடம்பெற்ற தி ஒன் ரூல் பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். கானா காதர் எழுதி, பாடிய இப்பாடலுக்கு ஜிவி இசையமைத்துள்ளார்.

A new song from actor Suriya's film Viswanathan & Sons has been released.

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