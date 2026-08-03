சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் பெயர் இதுவா?

நடிகர் சூர்யா நடித்த அவரது 47-வது திரைப்படத்தின் பெயர் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூர்யா விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ், சூர்யா - 47 ஆகிய படங்களில் ஒப்பந்தமானார். இதில், வெங்கட் அட்லுரி இயக்கிய விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.
சூர்யா தன் 47-வது படமாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், அண்மையில் முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக விடியோ வெளியிட்டு அறிவிக்கப்பட்டது.
நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றையும் வெளியிட்டனர். இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ‘சீனு’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நடிகர் கார்த்திக் நடிப்பில் கடந்த 2000 ஆம் ஆண்டு வெளியான சீனு திரைப்படத்தை இயக்குநர் பி. வாசு இயக்கியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
A poster for actor Suriya's 47th film has been released to mark his birthday.
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