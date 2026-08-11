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செய்திகள்

வதந்திகளுக்கு மிருணாள் தாக்குர் சொன்ன விளக்கம் என்ன?

கிரிக்கெட் வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை காதலிப்பதாகப் பரவிய வதந்திகளுக்கு நடிகை மிருணாள் தாக்குர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

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யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் / மிருணாள் தாக்குர்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 11:10 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிரிக்கெட் வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை காதலிப்பதாகப் பரவிய வதந்திகளுக்கு நடிகை மிருணாள் தாக்குர் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

நடிகை மிருணாள் தாக்குரும் கிரிக்கெட் வீரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலும் காதலித்து வருவதாக சமூக வலைதளங்களில் சமீபத்தில் பரவிய காணொலி வைரலானது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம், மும்பை, மேற்கு பாந்த்ராவில் உள்ள பிரபல ’கஃபே ஷாப்’பில் மிருணாள் தாக்குரும், ஜெய்ஸ்வாலும் இருப்பது போன்ற காணொலி சில நாள்களுக்கு முன் வெளியானது.

இதனைத் தொடர்ந்து, 33 வயதான மிருணாள் தாக்குர், இந்தியாவின் இளம் கிரிக்கெட் வீரரான 24 வயது ஜெய்ஸ்வாலை காதலிப்பதாக வதந்தி பரவியது.

இதுபற்றி இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் ஒன்றில் இருவரும் காதலிப்பதாகப் பதிவிடப்பட்டிருந்தது. அந்தப் பதிவில் கமெண்ட் செய்த மிருணாள் தாக்குர் பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாகப் பதிலளித்திருந்தார்.

அந்தப் பதிலில், “கொஞ்சம் நிதானமாக இருங்கள். நாங்கள் இருவரும் எங்கே ஒன்றாக இருந்தோம்? நீங்கள் அனைவரும் நன்கு படித்தவர்கள் தானே? அப்படியிருந்தும் இதுபோன்ற வதந்திகளை எப்படி நம்புகிறீர்கள்?

நாட்டில் எவ்வளவோ விஷயங்கள் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன. நீங்கள் ஜென் ஸீ தலைமுறையினரிடம் பாடம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதிகமானப் பார்வைகளைப் பெற வேண்டுமென்றால் உண்மையான பிரச்சினைகள் குறித்த வீடியோக்களை உருவாக்கிப் பதிவிடுங்கள்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Actress Mrunal Thakur has put an end to the rumors circulating about her dating cricketer Yashasvi Jaiswal.

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