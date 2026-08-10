செல்வாக்கு மிக்க டாப் 10 இந்திய நடிகைகள் யார் யார்?

செல்வாக்கு மிக்க டாப் 10 இந்திய நடிகைகள் குறித்த பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. இதில் ஹிந்தி திரைப்பட நாயகி ஆலியா பட் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
திரையுலகில் முன்னணி நடிகர்கள், நடிகைகளின் வருவாய் மற்றும் சொத்து மதிப்பு குறித்த தகவல்கள் சமூக வலைதளத்தில் பகிரப்பட்டு வருவது வழக்கம்.
அந்தவகையில், நாட்டில் மிகுந்த செல்வாக்கு மிக்க நடிகைகளின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. க்ரோல் செலிபிரட்டி பிரான்ட் மதிப்பீடு நிறுவனம் இப்பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
இதன்படி, அதிக செல்வாக்கு கொண்ட நடிகைகளின் பட்டியலில் ஆலியா பட் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். அவருக்கு அடுத்தபடியாக தீபிகா படுகோன் 2வது இடத்தில் இருக்கிறார்.
இவர்களைத் தொடர்ந்து 3வது இடத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா. 4வது இடத்தில் கரீனா கபூர், 5வது இடத்தில் கியரா அத்வானி, 6வது இடத்தில் க்ரீத்தி சனோன், 7வது இடத்தில் அனன்யா பாண்டே, 8வது இடத்தில் சமந்தா, 9வது இடத்தில் தமன்னா, 10வது இடத்தி ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இப்பட்டியலில் தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த நடிகையாக சமந்தா மட்டும் இடம்பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
India’s leading top 10 brand power Actress list
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