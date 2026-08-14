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31 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சேர்ந்து நடிக்கும் பிரபு - சுகன்யா!

மேரி கோல்ட் படத்தின் மூலம் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து நடிக்கவுள்ள பிரபு - சுகன்யா குறித்து...

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பிரபு - சுகன்யா - படம்: விடியோ கிளிப்

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 5:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் பிரபு மற்றும் சுகன்யா இருவரும் 31 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மேரி கோல்ட் என்ற புதிய திரைப்படத்தில் மீண்டும் இணைந்து நடிக்கிறார்கள்.

ரக்‌ஷன் நாயகனாக நடிக்கும் இந்தப் புதிய படத்துக்கு “மேரி கோல்ட்” எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள நிலையில், நாயகியாக நம்ரிதா நடிக்கிறார்.

குடும்பப் பின்னணியிலான திரைப்படமாக எடுக்கப்படும் மேரி கோல்ட் திரைப்படத்தை, பிரியன் ராஜேந்திரன் இயக்குகிறார். ஆர். ரவீந்திரன் தயாரிக்கிறார்.

மேலும் இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் பிரபு, சுகன்யா, விவேக் பிரசன்னா, வடிவுக்கரசி, சிங்கம்புலி, இமான் அண்ணாச்சி, ஸ்டாலின், வடிவேல் முருகன் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.

இந்த நிலையில், 31 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரபு மற்றும் சுகன்யா இருவரும் இந்தப் படத்தின் மூலம், மீண்டும் இணைந்து நடிக்கிறார்கள்.

முன்னதாக செந்தமிழ் பாட்டு, சின்ன மாப்பிள்ளை, மிஸ்டர் மெட்ராஸ் ஆகிய படத்தில் பிரபு மற்றும் சுகன்யா இணைந்து நடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Actors Prabhu and Sukanya are reuniting after 31 years to star in a new film titled Marigold.

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