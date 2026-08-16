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செய்திகள்

சீமான் - சாந்தனு நடிக்கும் ஒரு கைதியின் டைரி அறிமுக விடியோ!

ஒரு கைதியின் டைரி அறிமுக விடியோ...

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Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 7:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஒரு கைதியின் டைரி திரைப்படத்தின் அறிமுக விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் சுசீந்திரன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சீமான், ஷாந்தனு நடிப்பில் உருவான ஒரு கைதியின் டைரி திரைப்படத்தின் அறிமுக விடியோ வெளியாகியுள்ளது.

கிரைம் திரில்லர் பாணியில் உருவாகக் கூடிய இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. கண்ணன் ரவி தயாரிப்பில் சாம் சிஎஸ் இசையமைக்க உள்ளார்.

The introductory video for the movie Oru Kaidhiyin Diary has been released.

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