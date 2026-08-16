சோனி விழா - தொலைக்காட்சியில் புதிய சேனல்!

சோனி நிறுவனத்தின் தமிழ் சேனலை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளனர்.
இன்ஸ்டாகிராம் உள்பட சமூக வலைதளங்களின் எழுச்சி மிகப் பிரம்மாண்டமாக இருந்தாலும், இந்தியத் தொலைக்காட்சிக்கான ரசிகர்கள் பட்டாளமும் பெரியளவில் உள்ளன. இதனால், தொலைக்காட்சித் தொடர்களை, நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்கும் கோடிக்கணக்கான பார்வையாளர்களும் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர்.
தற்போது, தமிழ்த் தொலைக்காட்சியில் சோனி நிறுவனம் தன்னுடைய சோனி விழா என்கிற புதிய சேனலை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இதன், முதல் நிகழ்ச்சியாக நடிகை சமந்தா நடுவராக பங்கேற்கும் மாஸ்டர் செப் (master chef) சமையல் நிகழ்ச்சிக்கான டீசரையும் வெளியிட்டு உள்ளனர். |
இன்னும் இரண்டு மாதங்கள் கழித்து தீபாவளியன்று இந்த சேனலை அறிமுகப்படுத்தலாம் எனத் தெரிகிறது.
அனைத்து வயது ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் பல நிகழ்ச்சிகள் இந்த சேனலில் இடம்பெறும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Sony is set to launch its Tamil channel soon.
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