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நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வசூல் எவ்வளவு?

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வசூல் குறித்து...

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Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:18 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்த விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து சூர்யா நடிப்பில் வெளியான படம் என்பதால் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் முதல்நாள் முதல் காட்சியைக் கண்டனர்.

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல குடும்பத் திரைப்படம் என்கிற விமர்சனங்களை அதிகம் பெற்று வருவதால் இப்படமும் சூர்யாவுக்கு வெற்றிப்படமாக அமையவுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் இரண்டு நாள் வசூலாக ரூ. 75 கோடி வரை வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், அமெரிக்காவில் விரைவாக 1 மில்லியன் டாலர்களைக் கடந்த முதல் சூர்யா திரைப்படம் என்கிற என்கிற சாதனையையும் படைத்துள்ளது.

இந்தியாவில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளதாகவும் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஞாயிறு முடிவில் ரூ. 100 கோடி வசூலைப் பெறலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Details regarding the box office collection of actor Suriya's film Viswanath and Sons have been released.

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