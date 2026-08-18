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செய்திகள்

சாய் அபயங்கரின் 6-வது ஆல்பம் பாடல் பெயர் இதுதான்!

சாய் அபயங்கர் தன் ஆறாவது ஆல்பத்தின் பெயரை அறிவித்துள்ளார்..

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சாய் அபயங்கர்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 4:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையில் அவரின் புதிய ஆல்பம் உருவாகியுள்ளது.

இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் சில மாதங்களுக்கு முன் பவழ மல்லி எனப்பெயரிட்ட தன் 5-வது இசை ஆல்பத்தை வெளியிட்டார். இதில், ஜோடியாக கயாடு லோஹர் நடிக்க, ஷ்ருதி ஹாசனுடன் இணைந்து சாய் பாடியிருந்தார்.

இப்பாடலும் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் யூடியூபில் 28 கோடி பார்வைகளைக் கடந்தது. திரையிசையிலும் ஆல்பம் பாடல்களிலும் சாய் தொடர்ச்சியாக கவனம் செலுத்தி வருவது ரசிகர்களிடம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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இந்த நிலையில், தன்னுடைய 6-வது ஆல்பம் பாடலுக்கு சாய், ‘ரதிமா’ எனப் பெயரிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இப்பாடல் இந்த வார இறுதியில் வெளியாகலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

முன்னணி நடிகைகளைத் தன் ஆல்பங்களில் ஆட வைக்கும் சாய் அபயங்கர் இம்முறை யாருடன் ஆட உள்ளார் என ரசிகர்களிடம் பெரிய ஊகங்களும் எழுந்துள்ளன.

His new album has been created with music composed by Sai Abhyankar.

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