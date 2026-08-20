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வெட்டிங் பாட்டு - டோரதியின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு!

டோரதி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது...

Published On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 5:48 pm IST

கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கிய டோரதி திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவான டோரதி திரைப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்து வரும் திரைப்படம் என்பதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது. காரணம், கார்த்திக் சுப்புராஜ் போன்ற நவீன பாணியில் ஸ்டைலாக கதை சொல்லும் படைப்பாளிகள் படத்திற்கு இளையராஜா எப்படி இசையமைக்கிறார் என்பதில் பலருக்கும் ஆர்வம் உள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடல் பெயர், ‘வெட்டிங் பாடல்’ என அறிவித்து புரோமோ வெளியாகியுள்ளது. இதில், கார்த்திக் சுப்புராஜ் திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற திருமணக் காட்சிகளுடன் இளையராஜாவின் திருமண பாடல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. வெட்டிங் பாடல் ஆக. 22 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

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