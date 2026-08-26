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அரசன் படப்பிடிப்பில் அனிருத்... வைரலாகும் விடியோ!

அரசன் படப்பிடிப்பில் இசையமைப்பாளர் அனிருத்...

இசையமைப்பாளர் அனிருத், தயாரிப்பாளர் தாணு, இயக்குநர் வெற்றி மாறன், நடிகர் சிலம்பரசன்

Published On :26 ஆகஸ்ட் 2026, 10:51 am IST

இயக்குநர் வெற்றி மாறன் இயக்கும் அரசன் திரைப்படப் படப்பிடிப்பில் அனிருத் கலந்துகொண்டார்.

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிக்கும் அரசனின் அறிவிப்பு விடியோ வெளியானதிலிருந்து பெரிய எதிர்பார்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அனிருத்தின் பின்னணி இசையும் ஹிட் அடித்ததால் இப்படம் எப்போது வருமென ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

அண்மையில், இப்படத்தின் முக்கியமான சண்டைக் காட்சியையும் படமாக்கினர். மேலும், அரசனுடன் ’ராஜன் வகையறா’ படத்தின் படப்பிடிப்பையும் வெற்றி மாறன் நடத்தி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், இசையமைப்பாளர் அனிருத் அரசன் படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்ட விடியோ வெளியாகியுள்ளது. அவருடன் தயாரிப்பாளர் தாணு, இயக்குநர் வெற்றி மாறன், நடிகர் சிலம்பரசன் ஆகியோர் உள்ளனர். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Anirudh participated in the shooting of the film Arasan, directed by Vetrimaaran.

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