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நானியின் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷின் நடனம்..! பாடல் ரிலீஸ் தேதி!

நடிகர் நானியின் படத்தில் சிறப்பு நடனமாடியிருக்கும் கீர்த்தி சுரேஷ் குறித்து...

Keerthy Suresh and Nani in the movie The Paradise.

தி பாரடைஸ் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் - நானி. - படம்: எக்ஸ் / நானி.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 10:56 am IST

நடிகர் நானி நடித்துள்ள தி பாரடைஸ் எனும் படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாடியுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் நானி இயக்குநர் ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் தி பாரடைஸ் என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

ஆக்சன் பின்னணியில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இந்தப் படம் செப். 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தப் படத்தில் நாயகியாக கயாது லோஹர் நடித்துள்ளார். முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ஈஸ்வரி ராவ், மோகன் பாபு, சோனல் குல்கர்னி நடித்துள்ளார்கள்.

ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயகிய தசரா திரைப்படத்தில் நானி - கீர்த்தி சுரேஷ் இணைந்து நடித்திருந்தார்கள். தற்போது, இந்தப் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் சிறப்பு நடனமாடியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தப் பாடல் நாளை (ஆக.29) வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பாடலை கசர்லா ஷியாம் எழுத ஜானகி ரெட்டி, பிரபா பாடியுள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்தின் டீசர் காட்சிகளில் இடம்பெற்ற மேக்கிங் மற்றும் சண்டைக் காட்சிகளுடன் கூடிய அனிருத்தின் பின்னணி இசைகளுக்கு வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

Summary

Keerthy Suresh to make special appearance with Nani in ‘The Paradise’ song ‘Yeshanagula’

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