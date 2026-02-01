செய்திகள்

வித் லவ் ஹிட் அடிக்கும்: மணிகண்டன்

வித் லவ் திரைப்படம் குறித்து மணிகண்டன்....
மணிகண்டன்
நடிகர் மணிகண்டன் வித் லவ் திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.

அறிமுக இயக்குநர் மதன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் அபிஷன் ஜீவிந்த், அனஸ்வரா ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான வித் லவ் திரைப்படம் வருகிற பிப். 6 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

பள்ளிகால கதையுடன் கூடிய நகைச்சுவை காதல் படமாக உருவான இப்படத்தின் முன்வெளியீட்டு நிகழ்வு நேற்று (ஜன. 31) சென்னையில் நடைபெற்றது.

இதில் கலந்துகொண்ட நடிகர் மணிகண்டன், “2 நாள்களுக்கு முன்பே வித் லவ் திரைப்படத்தைப் பார்த்தேன். நல்ல அனுபவமாகவே இருந்தது. சாதாரண கதையை மிகச்சிறப்பாக எடுத்திருக்கின்றனர்.

ஒளிப்பதிவும் எடிட்டிங்கும் அருமையாக இருந்ததுடன் அபிஷனின் நடிப்பும் அட்டகாசமாக இருந்தது. எதிர்காலத்திற்கு சென்று சொல்கிறேன், இப்படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும்” எனத் தெரிவித்தார்.

