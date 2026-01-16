நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் சிறை படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வெளியீடாக வெளியான இப்படம் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் விக்ரம் பிரபு, எல்.கே. அக்ஷய் குமார் நடிப்பில் திரைக்கு வந்த சிறை திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.
காதல் கதைக்குப் பின் காவல்துறை அதிகார பின்னணியை மையமாக வைத்து உருவான இந்தப் படத்துக்கு கூடுதல் திரைகள் ஒதுக்கப்பட்டு வணிக ரீதியான வெற்றியும் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
திரையரங்கில் பார்க்கத் தவறியவர்கள் ஓடிடி வெளியீட்டிற்காக காத்திருந்தார்கள்.
இந்நிலையில், இந்தப் படம் வரும் ஜன.23ஆம் தேதி ஜீ5 தமிழ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.