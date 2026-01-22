தனுஷ் - 55 புதிய அறிவிப்பு!

செய்திகள்

தனுஷ், ராஜ்குமார் பெரியசாமி
தனுஷ், ராஜ்குமார் பெரியசாமி
நடிகர் தனுஷ் - 55 திரைப்படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

தனுஷின் 55ஆவது படத்தினை ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தைக் கோபுரம் பிலிம்ஸ் அன்புச் செழியன் தயாரிப்பதாக அறிவிக்கவும்பட்டது. அதற்கான, பூஜை புகைப்படங்கள் வெளியாகி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது.

இப்படத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பே இட்லி கடை, தேரே இஷ்க் மே, கர ஆகிய படங்களில் தனுஷ் நடித்து முடித்தார். இதில் இரண்டு திரைப்படங்கள் கடந்தாண்டு வெளியாகி வணிக ரீதியாக வெற்றியைப் பெற்றன.

இதற்கிடையே, தனுஷ் - 55 திரைப்படத்திலிருந்து கோபுரம் பிலிம்ஸ் அன்புச் செழியன் விலகினார். படத்தின் பட்ஜெட் அதிகரிப்பே இதற்குக் காரணம் எனத் தகவல் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இத்திரைப்படத்தை தனுஷின் வொண்டர்பார் பிலிம்ஸ் நிறுவனமும் ஆர் டேக்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

