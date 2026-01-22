செய்திகள்

டிக்கெட் முன்பதிவில் அசத்தும் மங்காத்தா!

மங்காத்தா மறுவெளியீடு டிக்கெட் முன்பதிவிலேயே அசத்தி வருகிறது...
டிக்கெட் முன்பதிவில் அசத்தும் மங்காத்தா!
Updated on
1 min read

மங்காத்தா திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவுகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

நடிகர் அஜித் குமார் நடித்த திரைப்படங்களிலேயே ரசிகர்களை அதிகம் கவர்ந்த திரைப்படமான மங்காத்தா நாளை (ஜன. 23) 400க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் பிரம்மாண்டமாக மறுவெளியீடாகிறது.

இதில், தமிழகத்திலேயே ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு வாயிலாகவே 1 லட்சம் டிக்கெட்கள் விற்பனையாகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், தமிழகத்தின் பல திரையரங்குகளில் அனைத்து டிக்கெட்களும் விற்கும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது. குறிப்பாக, சென்னை ரோகினி திரையரங்கில் அனைத்துக் காட்சிகளும் ஹவுஸ்புல் ஆகியுள்ளன.

இதனால், விஜய்யின் கில்லி, ரஜினியின் படையப்பா திரைப்படங்கள் மறுவெளியீட்டிலும் வசூலைக் குவித்தது போல், மங்காத்தா திரைப்படமும் நல்ல வசூலை ஈட்டலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டிக்கெட் முன்பதிவில் அசத்தும் மங்காத்தா!
வெளியீட்டிற்குத் தயாராகும் மணிகண்டனின் மக்கள் காவலன்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Ajith Kumar
Mangatha
ak 64

Related Stories

No stories found.