மங்காத்தா மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
நடிகர் அஜித் குமார் நாயகனாக நடித்த “மங்காத்தா” திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் அஜித் குமார், இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு மற்றும் இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா கூட்டணியில் உருவாகி கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் “மங்காத்தா”.
நடிகர்கள் அர்ஜுன், பிரேம்ஜி, த்ரிஷா, ஆண்டிரியா, லக்ஷ்மி ராய், வைபவ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த இப்படம் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது.
நடிகர் அஜித் குமார் ரசிகர்களிடையே தனி இடத்தைப் பிடித்துள்ள “மங்காத்தா” படம் வரும் ஜன.23 அன்று திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடு செய்யப்படுகின்றது.
இந்த நிலையில், ”மங்காத்தா” திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டு டிரைலரை படக்குழுவினர் இன்று (ஜன. 15) வெளியிட்டுள்ளனர்.
The re-release trailer for the film "Mankatha," starring actor Ajith Kumar, has been released.
