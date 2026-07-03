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இவர் யாரென்று தெரிகிறதா? முதல்வர் விஜய் உடன் நடித்தவர்!

ஒரு நடிகை, தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வயது குறித்து பேசி விடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இவர் முதல்வர் விஜய் உடன் நடித்தவர்.

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நடிகை - instagram

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சில நடிகைகள், ஓரிரு படங்களில் நடித்துவிட்டு, நடிப்பிலிருந்து ஒதுங்கியிருந்தாலும், ரசிகர்களின் மனதில் நீங்க இடம்பிடித்து விடுகிறார்கள். அவர்களில் ஒருவர்தான் இஷா கோபிகர்.

நெஞ்சினிலே என்ற திரைப்படத்தில் இஷா கோபிகர் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உடன் சேர்ந்து நடித்திருப்பார். இவர் 1998ஆம் ஆண்டு வெளியான காதல் கவிதை என்ற படத்தில் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். மேலும் அரவிந்த் சுவாமியுடன் என் சுவாசக் காற்றே, விஜய் உடன் நெஞ்சினிலே போன்ற படங்களிலும் நடித்து புகழ் பெற்றவர். ஜோடி மற்றும் அயலான் திரைப்படங்களில் குறிப்பிட்ட கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

இவர் இன்ஸ்டா பக்கத்தில் எப்போதும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். தற்போது, வயது குறித்து அவர் ஒரு ஆழமான கருத்துகளை பதிவிட்டிருக்கிறார். பெண்களுக்கு வயது ஒரு பிரச்னை, ஆனால், ஆண்களுக்கு அதுவே அனுபவம் ஆகிறது.

அவர் ஹிந்தியில் பேசி ஒரு விடியோ வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் இது வியப்பாக இல்லையா, ஆணுக்கு வயதானால் அனுபவம், பெண்ணுக்கு வயதானால் அது பிரச்னை. திரைப்படங்களிலும் கதாநாயகன்கள், தங்களை விட வயதில் பாதிக்கும் குறைவான வயதுள்ள கதாநாயகிகளுடன் நடனமாடுகிறார்கள். அவர்கள்தான் அந்த நாயகியின் கதாநாயகன், இது மிகவும் இயல்பாக நடக்கிறது.

ஆனால், ஒரு பெண் தன்னுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்தினாலோ, ஸ்டைலாக இருந்தாலோ, உங்கள் வயதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வார்கள். ஆனால், இந்த நேரத்தில் சொல்வது ஒன்றுதான், பெண்கள் ஒன்றும் குறைந்தவர்கள் அல்ல. அவர்கள் மிகவும் ஆழமானவர்கள். அவர்களது நம்பிக்கை சப்தமாகக் கேட்காது, அவரது முகத்தில் இல்லை, அவரது அழகு, அவரது வாழ்க்கைப் பயணத்தில் உள்ளது. முகச் சுருக்கம் அவரது வயதைக் காட்டவில்லை, அவரது வாழ்க்கையின் போராட்டங்களைத்தான் காட்டுகின்றன என்று மிக அழகாகப் பேசியிருக்கிறார்.

ஒரு வயதான பெண்ணின் வாழ்க்கையில் அவரது காயங்களையும் அதனை அவர் எவ்வாறு ஆற்றினார் என்பதையும் பாருங்கள். அனைவருக்குமே வயதாகும். எனவே, யாரையும் வயதான பெண் என்பதால் அவமரியாதை செய்யாதீர்கள், மரியாதைக்கு முடிவுறும் தேதி இல்லை. என்று தெரிவித்துள்ளார். அந்த விடியோ வைரலாகி வருகிறது.

Summary

An actress has released a video on her Instagram page discussing her age. She has acted alongside Chief Minister Vijay.

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