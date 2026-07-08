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ஜன நாயகன் வெளியீட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் ஆரம்பம்?

ஜன நாயகன் வெளியீடு குறித்து...

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ஜன நாயகன் போஸ்டர் - X

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தை வெளியீடுவதற்கான திரையரங்க பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தைப் பார்த்த தணிக்கைக் குழு இப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாம். இதற்கு மேலும் இழுபறி வேண்டாமென தயாரிப்பு நிறுவனமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் இப்படத்தை ஜூலை 16 அல்லது ஜூலை 23 ஆம் தேதி வெளியிடத் திடமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால், முதல்வர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் அவரின் கடைசித் திரைப்படத்தைக் கொண்டாட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அதேநேரம், ஜன நாயகன் வெளியீடு காரணமாக இந்த மாத இறுதியில் வெளியாகவிருந்த திரைப்படங்கள் வெளியீட்டுத் தேதியை மாற்றுவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், ஜூலை 23 ஆம் தேதியே வெளியிட திரையரங்க உரிமையாளர்கள் மற்றும் விநியோகிஸ்த தரப்பினரிடம் தயாரிப்பு நிறுவனம் பேச்சுவார்த்தையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாம். அதிக விலைக்கு டிக்கெட்களை விற்கக் கூடாது என்றுமுதல்வர் விஜய் தரப்பிலிருந்து சொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல்வரான பின் வெளியாகும் விஜய் படமென்பதால் இதுவரை இல்லாத அளவிற்குத் தமிழகத்தில் பல திரைகளில் ஜன நாயகன் வெளியாகலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Negotiations with theaters for the release of the movie Jana Nayagan have intensified.

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