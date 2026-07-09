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நாட்டுப்புற, மாய எதார்த்த பாணியிலான படத்தில் தமன்னா..! ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகை தமன்னாவின் புதிய படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

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தமன்னாவின் புதிய படத்தின் போஸ்டர்கள். - படங்கள்: எக்ஸ் / தமன்னா பாட்டியா.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 6:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஏக்தா கபூர் தயாரிப்பில் நடிகை தமன்னா நடித்துள்ள பாலிவுட் திரைப்படமான ’தி விவான்- The Vvaan’ என்ற படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாய எதார்த்த (பேண்டஸி) பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தினை பஞ்சாயத் தொடரினை இயக்கிய தீபக் குமார் மிஷ்ரா இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் நாயகியாக தமன்னா நடிக்க, நாயகனாக சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா நடித்துள்ளார். இவர்களுடன் சுனில் குரோவர், மனீஷ் பால், ஸ்வேதா திவாரி, அனுப் சோனி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

தமிழில் கேடி என்ற திரைப்படத்தில் அறிமுகமான நடிகை தமன்னா தற்போது பாலிவுட் படங்களில் அதிகமாக நடித்து வருகிறார். மிகப்பெரிய பட்ஜெட் திரைப்படங்களில் பாடல்களுக்கு நடனமாடும் இவருக்கு கூடுதல் சம்பளம் அளிக்கப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கடைசியாக ஓ ரோமியோ படத்தில் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்திருந்தார். ஒடேலா 2 என்ற அவரது படம் சுமாரான வரவேற்பையே பெற்றது.

தற்போது ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் வெளியீட்டுக்குத் தயாராகி வரும் நிலையில், இந்த பேண்டஸி திரைப்படம் செப்.25ஆம் தேதி வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாட்டுப்புற கதையுடன் தொடர்புடைய பேண்டஸி படமாக இது உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. பாலாஜி மோஷன் பிகசர்ஸ் உடன் முதல்முறையாக டிவிஎஃப் மோஷன் பிக்சர்ஸ் இணைகிறது.

Summary

Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia's The Vvaan to release on Sept.

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