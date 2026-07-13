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இந்த வார இறுதியில் நிறைவடையும் ஆடுகளம் தொடர்!

ஆடுகளம் தொடர் நிறைவடையவுள்ளது தொடர்பாக...

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ஆடுகளம் தொடர். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 3:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ஆடுகளம் தொடர் இந்த வார இறுதியில் நிறைவடைகிறது.

நடிகை டெல்னா டேவிஸ் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் ஆடுகளம் தொடரில் அவருக்கு ஜோடியாக சல்மானுல் பாரிஸ் நடிக்கிறார்.

மேலும், இந்தத் தொடரில் காயத்ரி ஜெயராம், சச்சு, காத்தாடி ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடிக்கின்றனர்.

கடந்தாண்டு ஏப். 7 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட ஆடுகளம் தொடர் இரவு நேரத்தில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டு, பின்னர் நான் பிரைம் எனப்படும் மதிய நேரத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.

இந்தச் சூழலில், ஆடுகளம் தொடரை முடிக்க தொடர் குழு முடிவெடுத்துள்ளது. அதன்படி இந்தத் தொடர் வரும் ஜூலை 18 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையுடன் நிறைவடைகிறது.

ஆடுகளம் தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 1 ஆண்டு முடிந்த நிலையில், குறுகிய காலத்தில் நிறைவடையவுள்ளது, இந்தத் தொடரை விரும்பிப் பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கலந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையடுத்து, ஜோவிதா லிவிங்ஸ்டன் நடிக்கும் புதிய தொடரான சிறகுகள் தொடர் பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளது. லட்சுமி தொடர் 2.30 மணிக்கும் இரு மலர்கள் தொடர் பிற்பகல் 3 மணிக்கும் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

Summary

The serial Aadukalam, currently airing on Sun TV, concludes this weekend.

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