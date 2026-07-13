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10 நாள்களில் கட்டா குஸ்தி - 2 வசூல் இவ்வளவா?

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படத்தின் வசூல் பற்றி...

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கட்டா குஸ்தி 2 படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷ்னல்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 8:39 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வெளியான 10 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 44.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) அறிவித்துள்ளது.

நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்‌ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 3 ஆம் தேதி வெளியான படம் கட்டா குஸ்தி - 2. இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு இயக்கிய இப்படத்தை வேல்ஸ் ஃபில்ம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

திரையரங்குகளில் வெளியான நாள் முதலே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதோடு வணிக ரீதியாக வெற்றிப்படமாகவும் மாறியுள்ளது கட்டா குஸ்தி - 2.

இந்த நிலையில், 10 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 44.5 கோடியை இப்படம் வசூல் செய்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதனால், விஷ்ணு விஷாலின் அதிகம் வசூலித்த திரைப்படமாக இப்படம் மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The production company officially announced on Monday (July 13) that the film Gatta Kusthi 2 has grossed ₹44.5 crore worldwide within 10 days of its release.

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