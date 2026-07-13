10 நாள்களில் கட்டா குஸ்தி - 2 வசூல் இவ்வளவா?

கட்டா குஸ்தி - 2 திரைப்படம் வெளியான 10 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 44.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் திங்கள்கிழமை (ஜூலை 13) அறிவித்துள்ளது.
நடிகர் விஷ்ணு விஷால், ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடிப்பில் கடந்த ஜூலை 3 ஆம் தேதி வெளியான படம் கட்டா குஸ்தி - 2. இயக்குநர் செல்லா அய்யாவு இயக்கிய இப்படத்தை வேல்ஸ் ஃபில்ம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
திரையரங்குகளில் வெளியான நாள் முதலே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதோடு வணிக ரீதியாக வெற்றிப்படமாகவும் மாறியுள்ளது கட்டா குஸ்தி - 2.
இந்த நிலையில், 10 நாள்களில் உலகளவில் ரூ. 44.5 கோடியை இப்படம் வசூல் செய்துள்ளதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இதனால், விஷ்ணு விஷாலின் அதிகம் வசூலித்த திரைப்படமாக இப்படம் மாறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
A blockbuster that never tapped out! ð#GattaKusthi2 - â¹44.5 CRORES WORLDWIDE and still going strong!— Vels Film International (@VelsFilmIntl) July 13, 2026
Mega Family Blockbuster, in theatres now ð¥
Produced by @VelsFilmIntl & @VVStudioz.
A film by @ChellaAyyavu.
A @RSeanRoldan musical.@IshariKGanesh @TheVishnuVishalâ¦ pic.twitter.com/uMSu4G83fv
Summary
The production company officially announced on Monday (July 13) that the film Gatta Kusthi 2 has grossed ₹44.5 crore worldwide within 10 days of its release.
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