Dinamani
வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
செய்திகள்

வெனிஸ் திரைப்பட விழா: 93 வயதில் கோல்டன் லயன் விருது பெறும் நடிகை!

வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் கோல்டன் லயன் விருது பெறும் ஹாலிட் நடிகை எலன் பர்ஸ்டின் குறித்து...

News image

எலன் பர்ஸ்டின். - படம்: எக்ஸ் / La Biennale di Venezia.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 8:13 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹாலிட் நடிகை எலன் பர்ஸ்டின் தனது 93ஆவது வயதில் வெனிஸ் திரைப்பட விழாவில் கோல்டன் லயன் விருது பெறவிருப்பதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த எலன் பர்ஸ்டின் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தி லாஸ்ட் பிக்சர்ஸ் ஷோ, ரெகியூம் ஃபார் தி ட்ரீம், தி எக்ஸோர்ஷிட் போன்ற புகழ்பெற்ற படங்களில் நடித்துள்ளார்.

ஆஸ்கர் விருது, எமி விருது, டோனி விருது ஆகிய மூன்றும் வென்றவர்களை ட்ரிபிள் க்ரௌன் ஆஃப் ஆக்டிங் (நடிப்பின் மூன்று கிரீடம்) வென்றவர் என்பார்கள். எலன் பர்ஸ்டின் இதனை வென்றுள்ளார்.

கடைசியாக 2023ல் தி எக்ஸோர்ஷிட்: பிலிவர் படத்தில் நடித்திருந்தார். இணையத்தொடர்களில் நடித்துள்ளார். நாடகத்துறையிலும் ஈடுபாடு கொண்டவர். இவரது புதிய படமான ப்ளேஸ் டூ பி வெளியீட்டுக்குத் தயாராகி வருகிறது.

வெனிஸ் திரைப்பட விழா செப்.2 முதல் செப்.12ஆம் தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் சினிமாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர்களுக்கு கோல்டன் லயன் விருது வழங்கப்படும். இந்த முறை அந்த விருது எலன் பர்ஸ்டினுக்கு வழங்கி கௌரவிக்கப்படுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விருது குறித்து எலன் பர்ஸ்டின், “ஆச்சரியம்! மொத்த உலகத்தில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த வெனிஸ் நகரத்துக்குச் சென்று, கோல்டன் லயன் விருதை எனது கைகளில் பெற்று திரும்பவிருக்கிறேன்! வெனிஸ் திரைப்பட விழாவின் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது. நான் மிகவும் கௌரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் கருணையுடன் உணர்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Ellen Burstyn to receive Golden Lion at Venice International Film Festival

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு வெளியாவது மேலும் ஒரு வாரம் தாமதம்!

தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு வெளியாவது மேலும் ஒரு வாரம் தாமதம்!

தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் கோல்டன் டக்; அயர்லாந்து அபார பந்துவீச்சு!

தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் கோல்டன் டக்; அயர்லாந்து அபார பந்துவீச்சு!

திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் மறைவு: அன்புமணி இரங்கல்

திரைப்பட இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் மறைவு: அன்புமணி இரங்கல்

ஓம்லி குறும்பட விருது விழா: முதல் பரிசு வென்ற மட்டஞ்சேரி மாஃபியா!

ஓம்லி குறும்பட விருது விழா: முதல் பரிசு வென்ற மட்டஞ்சேரி மாஃபியா!

விடியோக்கள்

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

வியத்நாம் படகு விபத்தில் தப்பித்தது எப்படி? உயிர்தப்பிய நிர்மல் குமார் பேட்டி | Vietnam boat tragedy

வியத்நாம் படகு விபத்தில் தப்பித்தது எப்படி? உயிர்தப்பிய நிர்மல் குமார் பேட்டி | Vietnam boat tragedy

மணமாலை வரம் தரும் முருகன் | Kalyana Kandha swamy Kovil | Madipakkam | கல்யாண கந்தசுவாமி கோயில்| கோயில் வலம் -3

மணமாலை வரம் தரும் முருகன் | Kalyana Kandha swamy Kovil | Madipakkam | கல்யாண கந்தசுவாமி கோயில்| கோயில் வலம் -3