அஜயன் பாலாவின் மைலாஞ்சி: ஓடிடியில் வெளியீடு!

அஜயன் பாலாவின் மைலாஞ்சி திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரைக்கதை எழுத்தாளர், வசனகர்த்தா மற்றும் நடிகர் என பன்முகத் திறமை கொண்ட அஜயன் பாலா மைலாஞ்சி படத்தின் மூலம் இயக்குநர் ஆனார்.
மலைப் பிரதேசத்தின் பின்னணியில் சுற்றுச்சூழலின் முக்கியத்துவத்தை பேசும் காதல் கதையான மைலாஞ்சி திரைப்படம், காதலர் நாளை முன்னிட்டு வெளியானது.
அஜய் அர்ஜுன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் ஸ்ரீராம் கார்த்திக், கிரிஷா குருப், யோகி பாபு, முனீஷ்காந்த், சிங்கம்புலி மற்றும் தங்கதுரை உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த 'ஆறு அத்தியாயம்' திரைப்படத்தில் இடம்பெறும் ஆறு கதைகளில் ஒன்றை இயக்கி உள்ள அஜயன் பாலா, மைலாஞ்சி' திரைப்படத்தின் மூலம் முழு நீள திரைப்படம் ஒன்றை முதல் முறையாக எழுதி இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The OTT release date for Ajayan Bala film Mailaanji has been officially announced.
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