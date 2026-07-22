ஜோஜூ ஜார்ஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் பரிபாடி வெளியீடு அறிவிப்பு!

நடிகர் ஜோஜூ ஜார்ஜ் இயக்கத்தில் உருவாகும் பரிபாடி திரைப்படத்தின் வெளியீடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகராக மலையாள சினிமாவில் கலக்கிக்கொண்டிருந்த ஜோஜூ ஜார்ஜ் முதல் படமாக இயக்கிய பனி திரைப்படம் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பரவலான கவனத்தைப் பெற்றதுடன் ரூ. 30 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது. இன்றும் பனி திரைப்படத்தைப் பாராட்டி கருத்துகள் பகிரப்படுகின்றன.
அப்படத்தின் ஆக்ஷன் காட்சிகளும் எமோஷன்களும் சரியாக சென்றடைந்ததால் அதன் இரண்டாம் பாகம் எப்போது வரும் என்கிற கேள்விகளும் எழுந்தன.
இந்த நிலையில், ஜோஜூ ஜார்ஜ் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதற்கு, பரிபாடி எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைப்பில், அன்பறிவு மாஸ்டர்கள் சண்டைக்காட்சிகளில் இப்படம் தயாராகி வருகிறது. இந்த நிலையில், பரிபாடி திரைப்படம் இந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The release of the film Paripadi, directed by actor Joju George, has been announced.
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