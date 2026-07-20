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ஓடிடியில் இதயம் முரளி எப்போது?

இதயம் முரளி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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இதயம் முரளி போஸ்டர். - படம் - எக்ஸ்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 2:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அதர்வாவின் இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பான தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கிய இதயம் முரளி திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

நடிகர்கள் அதர்வா, ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்‌ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

காதல், நகைச்சுவை, எமோஷனல் காட்சிகளால் இப்படத்தின் கதை உருவாகியிருந்தாலும் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இப்படம் இதுவரை உலகளவில் ரூ. 25 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்திருக்கலாம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்த பாடல்களும் கவனம் பெற்றிருக்கிறது. இவர், இதயம் முரளி படத்தின் மூலம் 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் நடிகராகவும் களம் இறங்கியுள்ளார்.

தமிழில் கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து தெலுங்கிலும் இந்தப் படம் வெளியானது.

இந்த நிலையில், இதயம் முரளி திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.

Summary

Information regarding the OTT release of actor Atharvaa's film Idhayam Murali has been revealed.

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