பிரியமுடன் விஜய்! ஜன நாயகன் சிறப்பு காணொளியால் கண்கலங்கிய ரசிகர்கள்!

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் இறுதியில் இடம்பெற்ற சிறப்பு காணொளி ரசிகர்களிடம் உருக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய்யின் கடைசித் திரைப்படமாக ஜன நாயகன் இன்று திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகியுள்ளது. முதல்வராக பதவியேற்றதால் படத்தில் விஜய் பெயர் இடம்பெறும் டைட்டில் கார்டில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தளபதி ச. ஜோசப் விஜய் எனப் போடப்பட்டுள்ளது.
முக்கியமாக, சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சியினரை நோக்கி முதல்வர் விஜய் கையை வைத்து செய்த சைகையும் இந்த டைட்டில் இடம்பெற்றுள்ளதால், ரசிகர்கள் பலர் மிகுந்த ஆரவாரத்துடன் இதனைக் கொண்டாடினர். இந்த விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் கிளைமேக்ஸ் முடிந்ததும் விஜய்யின் இளவயது திரைப்பட தோற்றம் முதல் ஜன நாயகன் வரையிலான தோற்றங்கள் இடம்பெற்ற காணொளியும் பகிரப்பட்டது. அனிருத்தின் பிரியாவிடை பாடலுடன் இப்படங்கள் இடம்பெற்றிருந்தது, இறுதி புகைப்படத்தில் பிரியமுடன் விஜய் என்றிருந்ததும் ரசிகர்களைக் கண்கலங்க வைத்திருக்கிறது. பலரும் உணர்வுப்பூர்வமாக இருப்பதாகக் கூறி அந்த விடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.
The special video featured at the end of the movie Jana Nayagan has deeply moved the audience.
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