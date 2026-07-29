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தாயானார் பிகில் திரைப்பட நடிகை ரெபா மோனிகா!

பிரபல நடிகை ரெபா மோனிகா தாயானார்...

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நடிகை ரெபா மோனிகா

Updated On :29 ஜூலை 2026, 3:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ரெபா மோனிகா பெண் குழந்தைக்குத் தாயாகி உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஜய்யின் பிகில் திரைப்படத்தில் ஆசிட் வீச்சுக்கு ஆளான கால்பந்து வீராங்கனையாக நடித்தவர் பிரபல மலையாள நடிகை ரெபா மோனிகா ஜான். தொடர்ந்து, தமிழில் எஃப்ஐஆர் படத்தில் நடித்தார்.

மேலும், இன்ஸ்டாகிராமில் அடிக்கடி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு கவனம் ஈர்த்தும் வருவார். இதற்கிடையே, கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு தன் நீண்ட நாள் காதலரான ஜோமான் ஜோசஃப் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார்.

பின், சில மாதங்களுக்கு தான் தாயாக உள்ளதாக அறிவித்தார். அதனால், திரைப்படங்களில் நடிப்பதிலிருந்து விலகினார். இந்த நிலையியில், தனக்கு கடந்த ஜூலை 22 ஆம் தேதி மகள் பிறந்ததாக இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளார். மேலும், மகளுக்கு கியாரா ஜோசஃப் எனப் பெயரிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். மலையாளம், தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மோனிகாவுக்கு வாழ்த்துகளைக் கூறி வருகின்றனர்.

Actress Reba Monica has announced that she has given birth to a baby girl.

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