நிவேதிதா கிரியை கரம் பிடித்த தயாரிப்பாளர் தீபன் பூபதி!

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தயாரிப்பாளர் தீபன் பூபதி - நிவேதிதா கிரி திருமணம், அவர்கள் குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ செவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தில் மிக எளிமையான முறையில் இனிதே நடைபெற்றது.
புதிய முயற்சிகள், வித்தியாசமான கதை அம்சங்கள் கொண்ட தரமான படைப்புகளை ஆதரிப்பதில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வரும் தயாரிப்பாளர் தீபன் பூபதியை ஆஸ்திரேலியாவை மையமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் தொழில்முனைவோர் மற்றும் டாட்டூ கலைஞர் நிவேதிதா கிரியை கரம் பிடித்தார்.
இதனையடுத்து, திரையுலகத்தினர், தொழில்துறை நண்பர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்கள் தொடர்ந்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
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