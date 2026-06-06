ஓணம் வெளியீட்டில் துல்கர், பிருத்விராஜ், நிவின் பாலி!

நடிகர்கள் துல்கர், பிருத்விராஜ், நிவின் பாலி ஆகியோரின் புதிய படங்கள் ஒணம் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகின்றன.
கேரளத்தின் மிகப்பெரிய பண்டிகையான ஓணம் வருகிற ஆக்ஸ்ட் மாதம் வருகிறது. ஒருவாரம் வரை விடுமுறைக் கொண்டாட்டத்தில் இருப்பார்கள் என்பதால் பல திரைப்படங்கள் ஓணம் வெளியீட்டை குறிவைத்து தயாராகி வருகின்றன.
மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களின் படங்களுடன் பண்டிகை கொண்டாட்டம் இருப்பதால் வணிக ரீதியாகவும் அப்படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெறும்.
இந்த நிலையில், இந்தாண்டு ஓணத்திற்கு நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் உருவான கலிஃபா, துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம், நிவின் பாலி நடித்த பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் ஆகிய படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.
இதில், கலிஃபா படத்தை டர்போ இயக்குநர் வைசாக்கும், ஐயம் கேம் படத்தை ஆர்டிஎக்ஸ் இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதயத்தும், பிரேமலு இயக்குநர் கிரிஷ் ஏடி பெத்லேகம் குடும்ப யூனிட்டையும் இயக்கியுள்ளதால் இவர்களின் மீதிருக்கும் நம்பிக்கையும் எதிர்பார்பை இரட்டிப்பாக்கியுள்ளது.
New films starring Dulquer, Prithviraj, and Nivin Pauly are hitting the screens as Onam releases.
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