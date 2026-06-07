பிளாஸ்ட் நீக்கப்பட்ட காட்சி வெளியீடு!

பிளாஸ்ட் திரைப்படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட காட்சியை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அறிமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே ராஜ் இயக்கத்தில் ஆக்சன் பாணி திரைப்படமாக உருவான பிளாஸ்ட் கடந்த மே 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. நடிகர்கள் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்ததால் அடுத்தடுத்த நாள்களில் டிக்கெட் விற்பனைகளும் அதிகரித்தன.
இதனால், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது, படத்திலிருந்து நீக்கப்பட்ட நடிகை அபிராமிக்கான காட்சியை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், பேருந்தில் அபிராமி சண்டையிடும் இந்தக் காட்சி கவனம் பெற்றுள்ளது.
They have released a deleted scene from the movie 'Blast'.
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