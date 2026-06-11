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நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் 111-வது படம்! அறிமுக பாடல் வெளியீடு!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் 111-ஆவது படத்தின் அறிமுக பாடல் விடியோ இன்று வெளியானது.

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நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா

Updated On :11 ஜூன் 2026, 10:30 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் 111-ஆவது படத்தின் அறிமுக பாடல் விடியோ இன்று வெளியானது.

தெலுங்கில் முன்னணி நடிகரான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா தனது 111-வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். பெயர் சூட்டப்படாத இப்படத்தை இயக்குநர் கோபிசந்த் மல்லினேனி இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்தில் காஜல் அகர்வால், சமுத்திரக்கனி, மஞ்சு மனோஜ், சரத் குமார், அபிமன்யு சிங், ஸ்வாசிகா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

தமன் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் அறிமுக பாடலான ‘கிங் ஆஃப் கேயாஸ்’ பாடல் லிரிக் விடியோ இன்று வெளியானது.

Summary

Nandamuri Balakrishna's 111th film! Introductory song released!

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