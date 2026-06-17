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சத்தியவான் சாவித்திரி வெளியீட்டுத் தேதி!

சத்தியவான் சாவித்திரி வெளியீடு குறித்து...

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நடிகர்கள் கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின்

Updated On :17 ஜூன் 2026, 12:18 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷின் சத்தியவான் சாவித்திரி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜீ ஸ்டூடியோஸ், ட்ரம்ஸ்டிக் புரடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் புதிய படத்துக்கு ’சத்தியவான் சாவித்திரி’ எனப் பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் கோர்ட் ரூம் டிராமாவாக உருவாகும் இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் பிரதான பாத்திரத்திலும், எதிர் தரப்பு வழக்குரைஞராக மிஷ்கினும் நடித்துள்ளனர்.

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மேலும், ஹார்ட்பீட் சாருகேஷ், பால சரவணன், பாலாஜி சக்திவேல், ஆர். சுந்தர்ராஜன், மாலா பார்வதி, தீபா, ஏ.வெங்கடேஷ், ஸ்டில்ஸ் பாண்டியன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், சத்தியவான் சாவித்திரி திரைப்படம் ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The release date for actress Keerthy Suresh's film Sathyavan Savithri has been announced.

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