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மாதவன் நடித்த ஜிடி நாயுடு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ஜிடி நாயுடு வாழ்க்கை வரலாற்றுத் திரைப்படமான ஜி.டி.என். படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ஜிடி நாயுடுவாக நடித்துள்ள மாதவன்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 7:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜிடி நாயுடு வாழ்க்கை வரலாற்றுத் திரைப்படமான ஜி.டி.என். படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் மாதவன் ராக்கெட்ரி படத்தின் வெற்றிக்குப் பின் சைத்தான் படத்தில் நடித்தார். இப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.

தற்போது, மறைந்த ஆராய்ச்சியாளரும் கண்டுபிடிப்பாளருமான ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கதையில் ஜி.டி. நாயுடுவாக மாதவன் நடித்துள்ளார். இந்தியாவின் எடிசனாக அறியப்பட்ட ஜிடி நாயுடுவின் வாழ்க்கையில் அறியப்படாத பக்கங்களும் இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

ராக்கெட்ரி படத்தை தயாரித்த டிரை கலர்ஸ் பிலிம்ஸ் மற்றும் வர்கீஸ் மூலன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் தயாரிக்கும் இப்படத்தை, கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்திற்கு கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார். ஜிடிஎன் திரைப்படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

ஜி.டி.என். திரைப்படம் வருகிற ஆகஸ்ட் 7 அன்று பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகும் என இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜிடிஎன்

ஜிடிஎன்

Summary

Madhavan Starrer Gd Naidu Release Date Announcement

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