மறுவெளியீடாகும் மாதவன் - மீரா ஜாஸ்மினின் ரன் திரைப்படம்!

நடிகர் மாதவன், நடிகை மீரா ஜாஸ்மின் நடித்த ரன் திரைப்படம் மீண்டும் மறுவெளியீடாகவிருக்கிறது. இந்தப் படத்தை ஜகதம்பே ஃபிலிம்ஸ் வெளியிடுகிறது.
ஸ்ரீ சூர்யா மூவிஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் லிங்குசாமி இயக்கத்தில் கடந்த 2002ஆம் ஆண்டு வெளியான ரன் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது.
இந்தப் படத்தில் மாதவன், மீரா ஜாஸ்மின், அனு ஹாசன், ரகுவரன், அடுல் குல்கர்னி, விவேக் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள்.
வித்யாசாகர் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தப் படம் இதே தலைப்பில் ஹிந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்தப் படம் நாளை (ஜூலை 10) திரையரங்குகளில் மறுவெளியீடாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மறுவெளியீட்டு டிரைலரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
நடிகர் மாதவன் நடிப்பில் ஜிடி நாயுடு வாழ்க்கை வரலாற்றை மையமாக வைத்து புதிய திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. அதன் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி கவனம் பெற்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Madhavan and Meera Jasmine's film 'Run' is being re-released!
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