1+1=3: கருவுற்று இருப்பதை அறிவித்த சின்ன திரை பிரபலம்!

சூப்பர் சிங்கர் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்து வழங்கும் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, தான் கருவுற்று இருப்பதாக அறிவித்துள்ளார்.
விஜய் தொலைக்காட்சியில் பிரபல தொகுப்பாளராக இருப்பவர் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே. இவர் தொகுத்து வழங்காத நிகழ்ச்சிகளே இல்லை எனலாம்.
தனது நகைச்சுவைப் பேச்சால் கலகலப்பாக நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவார். பிக் பாஸ், குக் வித் கோமாளி உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மக்களிடையே பிரபலமானார்.
இதனிடையே, தொகுப்பாளர் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே, வசி சாச்சி என்பவரை கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஏப். 16 ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொண்டார்
இந்த நிலையில், பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே தான் கருவுற்று இருப்பதாக இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பான விடியோவையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், பிரியங்காவும் அவரது கணவர் வசியும் 'மாம் மற்றும் டேட்’ என்று எழுதப்பட்ட தொப்பிகளை அணிந்து கொண்டு நடனம் ஆடியுள்ளனர். பின்புறத்தில் ’நிறைமாத நிலவே வா’ பாடல் ஒலிக்கப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பிரியங்கா - வசி ஜோடிக்கு சினிமா, சின்ன திரை பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் என அனைவரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Summary
Priyanka Deshpande, who hosts shows such as Super Singer on Vijay TV, has announced that she is pregnant.
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