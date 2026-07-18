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பிரியங்கா சோப்ரா பிறந்த நாள்: வாரணாசி படக் காட்சிகளுடன் வாழ்த்திய ராஜமௌலி!

நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா பிறந்த நாளுக்கு இயக்குநர் ராஜமௌலி கூறியது பற்றி...

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வாரணாசி படத்தில் பிரியங்கா சோப்ரா. - படம்: எக்ஸ் / ராஜமௌலி.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 3:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா பிறந்த நாளுக்கு வாரணாசி படத்தின் புதிய புகைப்படங்களுடன் இயக்குநர் ராஜமௌலி வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றிக்குப் பின் இயக்குநர் எஸ். எஸ். ராஜமௌலி நடிகர் மகேஷ் பாபுவை நாயகனாக வைத்து புதிய படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதில் நாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடித்து வருகிறார்.

இந்தப் படத்தில் நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா மந்தாகினி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார் என்பதை ஏற்கனவே போஸ்டர் வெளியிட்டு தெரிவித்திருந்தனர்.

தற்போது, அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டுஇயக்குநர் ராஜமௌலி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இரண்டு புதிய புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “அவள் சிரிக்கும்போது அழகு. சிரிக்காதபோது நெருப்பு. மந்தாகினி - வாரணாசியில் பிரியங்கா சோப்ரா” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழில் விஜய்யுடன் தமிழன் படத்தில் அறிமுகமான பிரியங்கா சோப்ரா பாலிவுட்டில் நடித்து வந்தார். பின்னர், ஹாலிவுட் படங்களிலும் நடிக்கத் தொடங்கிவிட்டார். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தென்னிந்திய சினிமாவில் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Priyanka Chopra's Birthday: Rajamouli extends wishes with scenes from the movie 'Varanasi'!

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