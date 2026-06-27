பிரபல இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் காலமானார்! திரையுலகம் அதிர்ச்சி!

தமிழ்த் திரையுலகின் மிக முன்னணி இயக்குநரும், நடிகருமான கே. பாக்யராஜ் இன்று காலை மாரடைப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது 73.
சென்னையில் அவரது இல்லத்தில் இன்று மாரடைப்பு ஏற்பட்ட மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றபோது பாக்யராஜ் மரணமடைந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாக்யராஜ் மறைவு செய்தி அறிந்து தமிழ்த் திரையுலகினர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். செய்தி அறிந்து, இயக்குநர்கள் பாண்டியராஜன், பார்த்திபன் உள்ளிட்ட பலரும் பாக்யராஜ் வீட்டில் குவிந்து வருகிறார்கள்.
பாக்யராஜுக்கு மனைவி பூர்ணிமா, மகன் சாந்தனு, மகள் சரண்யா உள்ளனர். நலமுடன் இருந்த பாக்யராஜ் திடீரென மரணமடைந்திருப்பது திரையுலகினரை கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.
அண்மையில்தான், அவரது குருநாதர் பாரதிராஜா வயது முதிர்வு காரணமான உடல்நலக் குறைவால் காலமான நிலையில், 17 நாள்களில், மற்றொரு சிறந்த இயக்குநரும் மறைந்திருப்பது திரையுலகுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
கடந்த 48 ஆண்டுகளில் 75 படங்களில் நடித்துள்ளார், 25 படங்களை இயக்கியிருக்கிறார். திரைக்கதை மன்னன் பாக்யராஜின் சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்திருப்பது அனைவரையும் சொல்லொணாத் துயரத்துக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறது.
1953ஆம் ஆண்டு ஈரோடு மாவட்டம் கோபி அருகே உள்ள வெள்ளாங்கோவிலில் பிறந்தவர் இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ். 1981ஆம் ஆண்டு நடிகை பிரவீணாவைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். உடல்நலக் குறைவால் கடந்த 1983ல் அவர் இறந்ததால், திரையுலகில் நடிகையாக அறிமுகமாகியிருந்த நடிகை பூர்ணிமாவை 1984ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 7-ஆம் தேதி பாக்யராஜ் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு மகன் சாந்தனு, மகள் சரண்யா உள்ளனர்.
Summary
Shock in the film industry! Famous director and actor Bhagyaraj has passed away!
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