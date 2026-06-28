கான் சிட்டி வசூல் எவ்வளவு?

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிப்பில் உருவான கான் சிட்டி திரைப்படத்திற்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த கான் சிட்டி திரைப்படம் வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. ஏமாற்றாதே, ஏமாறாதே விஷயத்தை மையமாகக் கொண்டு சுவாரஸ்யமான கதையாக எழுதப்பட்டிருந்தது.
இதனை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, சான் ரோல்டன் இசையமைத்திருந்தார். படத்தில் இடம் பெற்ற நகைச்சுவைக் காட்சிகள் கை கொடுத்ததால் வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இப்படம் இதுவரை ரூ. 2.5 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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