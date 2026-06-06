ரூ. 50 கோடி வசூலித்த பிளாஸ்ட்!

நடிகர் அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் வசூலில் அசத்தியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் சுபாஷ் கே ராஜ் இயக்கத்தில் ஆக்சன் பாணி திரைப்படமாக உருவான பிளாஸ்ட் கடந்த மே 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. நடிகர்கள் அர்ஜுன், அபிராமி, ப்ரீத்தி முகுந்தன் உள்ளிட்டோர் நடித்த இப்படத்திற்கு சிறப்பான வரவேற்பு கிடைத்ததால் அடுத்தடுத்த நாள்களில் டிக்கெட் விற்பனைகளும் அதிகரித்தன.
இந்த நிலையில், இப்படம் உலகளவில் ரூ. 50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏஜிஎஸ் தயாரிப்பில் ரூ. 10 கோடியில் உருவான இப்படம் இந்தாண்டின் பிளாக்பஸ்டர் பட்டியலில் இணையவுள்ளதால் படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.
The movie Blast, starring actor Arjun, has performed impressively at the box office.
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