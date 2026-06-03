எதிர்பாராத வெற்றியை நோக்கி பிளாஸ்ட்!

நடிகர் அர்ஜுன் நடிப்பில் வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படம் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று அசத்தியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவிற்கு மே மாத வெளியீடுகள் நல்ல வெற்றியாக அமைந்திருக்கிறது. மே 15 ஆம் தேதியில் வெளியான கருப்பு ரூ. 320 கோடிக்கு அதிகமாக அசத்தியிருந்தது.
தொடர்ந்து மே. 28 ஆம் தேதி வெளியான பிளாஸ்ட் திரைப்படமும் எதிர்பாராமல் ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்ததுடன் நாளுக்கு நாள் அதிக டிக்கெட் விற்பனையால் இதுவரை ரூ. 30 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது.
ரூ. 10 கோடி செலவில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் மிக லாபகரமான இடத்தை நோக்கி நகர்வதால் படக்குழுவினர் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
மேலும், இந்த வார இறுதிக்குள்ளாகவே ரூ. 50 கோடியை வசூலிக்கலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நடிகர் அர்ஜுனுக்கும் நீண்ட காலம் கழித்து வெற்றிப்படம் அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
The film Blast, starring actor Arjun, has received an excellent reception and has truly impressed audiences.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.