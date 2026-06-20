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அர்ஜுன் தாஸின் கான் சிட்டி டிரைலர்!

கான் சிட்டி டிரைலர் வெளியானது...

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 5:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கான்சிட்டி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த திரைப்படத்திற்கு கான் சிட்டி எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இதனை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, சான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் யோகி பாபு, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படம் வருகிற ஜூன் 26 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், தற்போது படத்தின் டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். வங்கி சார்ந்த மோசடி கதையாக உருவாகியுள்ள காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

concity movie trailer out now

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